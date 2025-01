Dubbel pech: man bekneld in vacumeermachine wordt land uitgezet

Een man is vrijdagmiddag bij geitenkaasmakerij Amalthea in het Brabantse Rijen met zijn vinger vast komen te zitten in een machine. Dat meldt de politie op Instagram. De man raakte vermoedelijk bekneld in een vacumeermachine. Ondanks de benarde situatie werd de middag nog pijnlijker voor de man.

De brandweer en ambulance kwamen snel ter plaatse om hem te bevrijden, maar zijn lijden bleek niet van korte duur. De politie werd eveneens opgeroepen en ontdekte dat de man gesignaleerd stond voor overlevering aan een ander land.

Vanwege zijn verwondingen moest de man behandeld worden. Agenten hebben hem aangehouden en vervolgens naar de spoedeisende hulp gereden, waar hij medische zorg kreeg. Na de behandeling mocht hij de spoedeisende hulp verlaten, maar zal op een later moment alsnog worden overgeleverd.