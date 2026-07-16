Dronken bestuurder ramt voertuigen en klimt over eigen auto naar buiten

De politie in Rotterdam is bezig met een onderzoek naar een woningoverval als agenten ineens worden afgeleid door een harde klap. Een man heeft een straat verderop, op de Carnissesingel, zojuist meerdere geparkeerde voertuigen geramd. Daarna belandt zijn auto op de zijkant. Wat blijkt: de man was zwaar onder invloed.

Nadat agenten de woning aan de Madeliefstraat waren binnengegaan, lopen zij naar de auto van de man met een blaastest. De man kan rechtop in de auto staan als de bestuurdersdeur openstaat. Na de test helpen agenten hem uit de auto door de deur open te houden, zodat hij over de auto heen naar buiten kan klimmen. Eenmaal op de grond wordt hij aangehouden.

Een berger heeft de auto weer op de wielen gezet en afgevoerd. De man is ondanks de klap niet gewond geraakt.