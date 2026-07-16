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Man gewond bij woningoverval in Rotterdam, twee minderjarigen opgepakt

Crime

Vandaag, 07:38

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Bij een woningoverval aan de Madeliefstraat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij zou volgens een correspondent ter plaatse met wapens zijn geslagen tijdens de overval. Twee minderjarigen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. De overvallers hebben wel buit gemaakt. Wat die buit is, is niet bekend. De politie doet onderzoek in de woning.

Tijdens het onderzoek, als de politie in de woning is, is verderop een harde klap te horen. Daar is een automobilist met zijn auto op de zijkant terechtgekomen.

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Door Redactie Hart van Nederland

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