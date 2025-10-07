Vrachtwagen kantelt in Hooghalen: dikke bak met bieten belandt in weiland

In het Drentse Hooghalen is dinsdagmiddag op de Beilerweg een vrachtwagen op haar kant in de berm terechtgekomen. De oplegger kantelde, waardoor een grote lading bieten in een aangrenzend weiland belandde. De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer.

De bergingswerkzaamheden zijn dinsdagmiddag nog in volle gang. Het bedrijf dat de berging uitvoert, heeft onder andere een takelwagen ingezet om het voertuig weer op de weg te krijgen. De verloren lading wordt met graafmachines in een andere laadbak geladen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Weg dicht

Het is nog onbekend hoe het met de bestuurder van de vrachtwagen gaat. Om ruimte te geven aan het bergingspersoneel blijft de weg voorlopig afgesloten.