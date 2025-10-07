Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagen kantelt in Hooghalen: dikke bak met bieten belandt in weiland

Ongeluk

Vandaag, 17:27 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In het Drentse Hooghalen is dinsdagmiddag op de Beilerweg een vrachtwagen op haar kant in de berm terechtgekomen. De oplegger kantelde, waardoor een grote lading bieten in een aangrenzend weiland belandde. De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer.

De bergingswerkzaamheden zijn dinsdagmiddag nog in volle gang. Het bedrijf dat de berging uitvoert, heeft onder andere een takelwagen ingezet om het voertuig weer op de weg te krijgen. De verloren lading wordt met graafmachines in een andere laadbak geladen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Weg dicht

Het is nog onbekend hoe het met de bestuurder van de vrachtwagen gaat. Om ruimte te geven aan het bergingspersoneel blijft de weg voorlopig afgesloten.

Lees ook

N762 bezaaid met taart en brood na ongeval met vrachtwagens
N762 bezaaid met taart en brood na ongeval met vrachtwagens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.