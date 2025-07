Trein botst op auto bij Assen, treinverkeer gestremd

Een trein is maandagochtend op een auto gebotst in Loon, net buiten Assen. Door de aanrijding rijden voorlopig geen treinen tussen Groningen en Assen.

Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur aan de Bovenlangs. De auto staat in brand, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De trein die bij het ongeval betrokken was, wordt ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend.

NS verwacht dat het treinverkeer rond 11.30 uur hervat kan worden.

ANP