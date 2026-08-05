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Jong kind overleden na aanrijding met bestelbus in Dordrecht

Ongeluk

Vandaag, 20:11

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Een jong kind is woensdagavond overleden na een aanrijding met een bestelwagen op de Voorstraat in Dordrecht. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. Hulpdiensten waren massaal aanwezig en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Het kind overleed ter plaatse aan de verwondingen. De bestuurder van het busje is aangehouden.

Meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen, meldt een 112-correspondent ter plaatse. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie kan nog niks kwijt over de identiteit van de betrokkenen, aldus een woordvoerder. Voor dat onderzoek is de Voorstraat afgezet.

Bestuurder busje aangehouden

De bestuurder van het bestelbusje is aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het mogelijk veroorzaken van een dodelijk ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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