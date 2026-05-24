Vrouw (42) overleden bij verkeersongeval Beverwijk

Op de kruising van de Laan der Nederlanden met de Italiëlaan in Beverwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.45 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een 42-jarige bestuurster is daarbij om het leven gekomen. De bestuurder van het andere betrokken voertuig, een 21-jarige man uit Beverwijk, is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen of mensen in het bezit van relevante camerabeelden om zich te melden.

Twee personenauto's kwamen hard met elkaar in botsing op de kruising. Omstanders verleenden eerste hulp aan de inzittenden en belden direct 112. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie, ambulances en een traumateam, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Tweede dodelijke ongeval dit weekend

Medische hulp mocht voor het 42-jarige slachtoffer niet meer baten. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Volgens een videocorrespondent zijn er nog twee andere betrokkenen met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft de 21-jarige bestuurder van de andere auto aangehouden, zoals gebruikelijk is bij een dodelijk ongeval. De kruising is zondagochtend volledig afgesloten voor verkeer.

Het is het tweede dodelijke verkeersongeluk in Beverwijk binnen 24 uur tijd. Zaterdag kwam een 22-jarige man uit Haarlem om het leven bij een botsing met een vrachtwagen op de Kanaalweg.

Getuigen en beelden

De politie is op zoek naar getuigen en relevante camerabeelden uit de omgeving van de Laan der Nederlanden. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via het tipformulier op de website van de politie of via 0800-6070.