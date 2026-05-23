Automobilist (22) overleden bij ernstig ongeval met vrachtwagen in Beverwijk

Ongeluk

Vandaag, 14:08

Een 22-jarige automobilist uit Haarlem is zaterdag overleden bij een ernstig verkeersongeval op de Kanaalweg in Beverwijk. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 11.10 uur en betrof een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen. Hulpdiensten verleenden direct medische hulp aan het slachtoffer, maar dat mocht niet meer baten.

Getuigen

Volgens de politie wordt de rol van de vrachtwagenchauffeur, zoals gebruikelijk bij ernstige ongevallen, onderzocht. Over de precieze oorzaak van de botsing is nog niets bekend.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die foto's, video's of andere beelden hebben van het ongeluk, worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of het tipformulier van de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

