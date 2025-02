Automobilist overleden bij crash op A4, schade aan pijlwagen

Op de A4 bij Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist verongelukt. Het slachtoffer reed vermoedelijk tegen een pijlwagen die op de weg stond vanwege werkzaamheden.

Een woordvoerster van de politie meldt dat het ongeval iets voor 00.30 uur plaatsvond in de richting van Rotterdam. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren en of er daadwerkelijk een pijlwagen bij betrokken was, kon ze niet bevestigen. Op foto's van het lokale medium District8 is te zien dat zowel een personenauto als een pijlwagen zwaar beschadigd is.

De politie heeft nog geen details over de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt.

