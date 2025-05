Vrouw (57) overlijdt bij aanrijding in Rotterdam, man (20) aangehouden

En 57-jarige vrouw uit Bergschenhoek is maandagmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding op het Schieplein in Rotterdam. Een 20-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Volgens een correspondent is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar overleed ze overleed ter plekke. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Afgelopen vrijdag raakte op het Schieplein een kind zwaargewond na een aanrijding met een kleine vrachtwagen.