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Zoekactie naar vermiste zwemmer bij Callantsoog gaat verder

Ongeluk

Vandaag, 07:31

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Hulpdiensten hervatten woensdagochtend de zoektocht naar een vermiste zwemmer voor de kust van Callantsoog. Dinsdagmiddag kwamen vier mensen in de problemen in zee. Eén persoon kwam daarbij om het leven. Twee anderen, onder wie een minderjarige, werden uit het water gered.

De zoekactie werd dinsdagavond gestaakt. Volgens de politie gebeurde dat vanwege het getij. Woensdagochtend wordt de zoektocht hervat zodra de omstandigheden op zee dat toelaten.

Grote zoekactie

Aan de zoekactie deden vier KNRM-stations, de reddingsbrigade, de politie en de kustwacht mee. Daarbij werden boten en helikopters ingezet. De politie roept mensen op om niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.

De vier zijn vanaf het strand de zee ingegaan. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

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