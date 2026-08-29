Alle slachtoffers busongeluk A28 bij Wezep weer thuis

Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. De 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die zwaargewond raakte, is ontslagen uit het ziekenhuis en de 54 Duitse scholieren en hun vier begeleiders zijn weer thuis in Duitsland. Dat zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek zaterdag tegen Omroep Gelderland.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de A28 bij Wezep. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en vier begeleiders botste door een nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar belandde op zijn kant aan de andere kant van de snelweg. De bestelbus brak doormidden.

Een vader vertelde op de ochtend van het ongeluk over een belletje dat hij van zijn gewonde dochter kreeg:

0:41 Duitse ouder krijgt belletje gewonde dochter crash A28: 'Bus is omgevallen'

In totaal werden zestien mensen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus raakte zwaargewond. Twee scholieren liepen botbreuken op en veel andere leerlingen hadden snijwonden en kneuzingen.