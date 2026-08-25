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Onderzoek naar ongeluk met touringcar op A28 bij Wezep kan maanden duren

Onderzoek naar ongeluk met touringcar op A28 bij Wezep kan maanden duren

Ongeluk

Vandaag, 16:06

Het is een dag na het ongeluk tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep nog te vroeg om iets te zeggen over de toedracht van het ongeval. Het onderzoek daarnaar "kan weken tot maanden duren", meldt de politie.

Na het ongeluk werden zestien mensen naar het ziekenhuis gebracht. Onder deze slachtoffers bevonden zich ook de bestuurder van de bestelbus, een 30-jarige man uit het Brabantse Rijen, en de bestuurder van de touringcar, een 49-jarige man uit Oostenrijk. Hoe het nu met hen gaat, maakt de politie niet bekend. Volgens de schooldirecteur van de scholieren die in de touringcar zaten, hebben twee leerlingen de nacht doorgebracht in het ziekenhuis.

Een vader vertelde maandagochtend over een belletje dat hij van zijn gewonde dochter kreeg:

Duitse ouder krijgt belletje gewonde dochter crash A28: 'Bus is omgevallen'
0:41

Duitse ouder krijgt belletje gewonde dochter crash A28: 'Bus is omgevallen'

Leden van het team Forensische Opsporing Verkeer, gespecialiseerd in onderzoek naar ernstige verkeersongevallen, doen onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarnaast spreekt de politie met getuigen.

Door ANP

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