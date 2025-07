Nieuwe bus onderweg om getroffen Nederlandse reizigers touringcar op te halen

Reisorganisatie De Jong Intra Vakanties is geschrokken van het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Duitsland. Dat laat de organisatie weten aan De Telegraaf. Bij het eenzijdige ongeval raakten twee inzittenden zwaargewond. Zaterdagochtend is een nieuwe bus met twee chauffeurs uit Nederland vertrokken om de meeste passagiers op te halen.

De bus was onderweg met een groep senioren op rondreis door Duitsland. Volgens een woordvoerder van De Jong Intra raakte het voertuig van de weg, botste tegen twee bomen en kwam daarna tot stilstand. Op dat moment zaten er 22 passagiers in het voertuig. De reizigers zijn direct opgevangen in het hotel waar ze die avond zouden overnachten.

De Jong Intra noemt het “heel vervelend wat er is gebeurd” en hoopt dat de gewonden snel herstellen. “We vangen iedereen zo goed mogelijk op en hopen dat zoveel mogelijk mensen snel naar huis kunnen”, aldus de organisatie tegen de krant.

De reisorganisatie laat zaterdagochtend aan Hart van Nederland weten dat er nog één gewonde in het ziekenhuis ligt.