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Burgemeester Roosendaal weer thuis na zwaar fietsongeluk

Ongeluk

Vandaag, 14:21

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Burgemeester van Roosendaal Mark Buijs is weer thuis en zal daar verder werken aan zijn herstel na het fietsongeluk eind april. "De komende periode zal hij in zijn huiselijke kring en in de nabijheid van zijn gezin, verder werken aan zijn revalidatie", schrijft de gemeente op haar website. De burgemeester is blij dat hij weer thuis is. Zijn herstel gaat stap voor stap vooruit. Op advies van de artsen doet hij het voorlopig nog rustig aan, en dat advies volgt hij nauwgezet op. Daarom ontvangt hij op dit moment maar beperkt bezoek.

Fietsongeluk

Nu hij weer thuis is, maakt hij af en toe een wandeling of doet hij soms een boodschap, schrijft de gemeente. Dat betekent niet dat hij alweer voldoende energie heeft voor een gesprek op straat. Wel kijkt hij ernaar uit om op termijn terug te keren als burgemeester en weer samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente.

Buijs raakte eind april zwaargewond door een eenzijdig ongeluk op zijn fiets in het Zeeuwse dorp Scharendijke. Daarbij liep hij zwaar hersenletsel op.

Door Redactie Hart van Nederland

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