Burgemeester Roosendaal zwaargewond door fietsongeluk

De burgemeester van Roosendaal, Mark Buijs, is dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Scharendijke. Dat meldt de gemeente. Vermoedelijk ging het om een eenzijdig fietsongeval waarbij hij is gevallen.

Buijs liep hoofdletsel op en is met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Hij was op het moment van het ongeluk samen met zijn vrouw.

Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De gemeente vraagt om rust voor het gezin en zegt later met meer informatie te komen.