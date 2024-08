Bootjes botsen op Noordzeekanaal, meerdere mensen te water

Twee kleine boten zijn op elkaar gebotst op het Noordzeekanaal bij Nauerna. Daarbij zijn meerdere mensen in het water terechtgekomen, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Een van de boten is gezonken. Iedereen is veilig uit het water gehaald.

De aanvaring gebeurde maandagavond rond 20.30 uur. Volgens een woordvoerder zaten in het ene bootje vijf mensen en in het andere bootje vier mensen.

Alle betrokkenen zijn uit voorzorg door de ambulancedienst nagekeken. Een persoon had klachten aan de ribben, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De havendienst van Amsterdam is opgeroepen om het gezonken bootje te bergen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP