Bloemen voor omgekomen jongen (14) in Maassluis, chauffeur bleek onder invloed

De chauffeur die donderdag betrokken is geweest bij een dodelijk ongeluk in Maassluis waarbij een 14-jarige jongen om het leven is gekomen, was onder invloed ten tijde van het voorval. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Op de plek van het ongeval zijn bloemen en kaarsjes neergezet.

Het ging het rond 08.00 uur verschrikkelijk mis toen de 23-jarige vrachtwagenchauffeur uit Enschede de jonge fietser aanreed. Het slachtoffer overleed ter plekke, hulpdiensten konden zijn leven helaas niet meer redden. De vrachtwagenchauffeur werd ter plekke aangehouden, onder andere op verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen. Onder andere het AD schrijft nu dat dat laatste nu bevestigd is.

'Veel sterkte'

Omwonenden zijn geschrokken van het voorval, dat gebeurde op de Dr. Jan Schoutenlaan in de Zuid-Hollandse plaats. Bij een lantaarnpaal op de nabijgelegen rotonde zijn vele bossen bloemen, knuffels, kaartjes en kaarsen geplaatst ter nagedachtenis aan het 14-jarige slachtoffer. Op een van de kaarten valt de tekst "heel veel sterkte met dit verlies" te lezen.

Het onderzoek naar de precieze gang van zaken is nog bezig. Daarom is de politie nog steeds op zoek naar getuigen. Wie meer weet mag bellen naar 0900 - 8844. Ook is er voor ooggetuigen slachtofferhulp beschikbaar, schrijft de politie.