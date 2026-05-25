Bezoeker recreatieplas Oldenzaal overleden, politie gaat uit van ongeluk

Vandaag, 07:58

Hulpdiensten hebben zondagmiddag een bezoeker van recreatieplas Het Hulsbeek bij Oldenzaal uit het water gehaald. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten; de persoon is overleden. De politie gaat uit van een natuurlijk overlijden. "Dit betreft dus geen verdrinking, maar een noodlottig ongeval", verduidelijkt de politie.

De melding van een mogelijke drenkeling kwam rond 18.00 uur binnen. Vervolgens is door onder meer het duikteam van de Brandweer Twente in het water gezocht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Volgens locoburgemeester van Oldenzaal Rutger Bouwman heeft het incident "op deze warme en drukbezochte dag" veel indruk gemaakt op aanwezigen in het recreatiegebied. Voor wie daar behoefte aan heeft, is slachtofferhulp beschikbaar. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, vrienden en betrokkenen", laat Bouwman verder weten.

Eerder zondagmiddag werd bij het Limburgse Well het lichaam van een Duitser gevonden die eerder die dag vermist was geraakt. Ook daar wordt uitgegaan van een ongeval.

Door ANP

