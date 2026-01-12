'Beduidend meer letsel' op spoedeisende hulp door gladheid

Als gevolg van de gladheid was het afgelopen weekend drukker op de spoedeisende hulpen dan normaal. Landelijk zag de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) "beduidend meer letsel" door valpartijen. Het ging vooral om ouderen die waren gevallen en mensen met heup- en polsbreuken.

De NVSHA wijst erop dat slechts een deel van de mensen na een valpartij naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis gaat, de meesten melden zich bij de huisartsenpost. Hoeveel gewonden daar behandeld zijn, kon InEen, de branchevereniging van onder meer huisartsenspoedposten, niet zeggen.

In het hele land was afgelopen weekend code geel van kracht vanwege kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte wegen. In meerdere provincies gold code oranje.

Pols- en elleboogbreuken

Onder meer op de spoedeisende hulpposten van Ny Smellinghe in Drachten, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Drentse Treant, met vestigingen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, was het drukker dan normaal. De mensen die in het ziekenhuis belandden, hadden veelal gebroken polsen, heupen, onderarmen en enkels. Ook Isala (Meppel en Zwolle) zag meer breuken als gevolg van de gladheid.

De spoedeisende hulpen op de twee locaties van het Amsterdamse OLVG hadden ook een druk weekend. Volgens een woordvoerster kwamen er rond de 150 patiënten binnen met vooral pols- en elleboogbreuken door de gladheid. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een weekend zonder winterweer, zei ze. Vooral op zaterdag was het druk. Mensen moesten daardoor langer wachten dan normaal, maar de drukte was volgens het ziekenhuis wel beheersbaar.