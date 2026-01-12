Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Beduidend meer letsel' op spoedeisende hulp door gladheid

Ongeluk

Vandaag, 16:28

Link gekopieerd

Als gevolg van de gladheid was het afgelopen weekend drukker op de spoedeisende hulpen dan normaal. Landelijk zag de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) "beduidend meer letsel" door valpartijen. Het ging vooral om ouderen die waren gevallen en mensen met heup- en polsbreuken.

De NVSHA wijst erop dat slechts een deel van de mensen na een valpartij naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis gaat, de meesten melden zich bij de huisartsenpost. Hoeveel gewonden daar behandeld zijn, kon InEen, de branchevereniging van onder meer huisartsenspoedposten, niet zeggen.

In het hele land was afgelopen weekend code geel van kracht vanwege kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte wegen. In meerdere provincies gold code oranje.

Pols- en elleboogbreuken

Onder meer op de spoedeisende hulpposten van Ny Smellinghe in Drachten, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Drentse Treant, met vestigingen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, was het drukker dan normaal. De mensen die in het ziekenhuis belandden, hadden veelal gebroken polsen, heupen, onderarmen en enkels. Ook Isala (Meppel en Zwolle) zag meer breuken als gevolg van de gladheid.

De spoedeisende hulpen op de twee locaties van het Amsterdamse OLVG hadden ook een druk weekend. Volgens een woordvoerster kwamen er rond de 150 patiënten binnen met vooral pols- en elleboogbreuken door de gladheid. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een weekend zonder winterweer, zei ze. Vooral op zaterdag was het druk. Mensen moesten daardoor langer wachten dan normaal, maar de drukte was volgens het ziekenhuis wel beheersbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Meisje raakt gewond nadat slee doormidden breekt
Meisje raakt gewond nadat slee doormidden breekt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.