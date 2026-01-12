Volg Hart van Nederland
Meisje raakt gewond nadat slee doormidden breekt

Ongeluk

Vandaag, 15:46

Bij de Hoge Bult aan de Wesselweg in Enschede zijn zondagavond de hulpdiensten groots uitgerukt na een ongeval tijdens het sleeën. Een meisje raakte gewond nadat zij met een slee van de bult afdaalde, meldt de Twentse krant Tubantia.

Tijdens de afdaling brak de slee doormidden, waarna het meisje met haar hoofd op het ijs terechtkwam. Vanwege de ernst van de melding werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd, waaronder een traumahelikopter. De inzet van de traumahelikopter werd later geannuleerd. De politie vertelt aan Hart van Nederland dat het minderjarige slachtoffer is nagekeken door de ambulance. maar niet naar het ziekenhuis hoefde.

Populaire plek

De bult was de hele week al een populaire plek voor mensen die op zoek waren naar sneeuwpret. Het was zondagavond echter erg ijzig en glad. In totaal kwamen vier politieauto’s en twee ambulances ter plaatse.

Door Redactie Hart van Nederland

