Automobilist overleden na botsing met vrachtwagen op N248 in Middenmeer

Maandagmiddag heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden op de Schagerweg (N248) bij het Noord-Hollandse Middenmeer. Een personenauto en een vrachtwagen kwamen frontaal met elkaar in botsing. Het slachtoffer is een man uit de gemeente Hollands Kroon. Hij was de bestuurder van de personenauto, waarin geen passagiers zaten.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit, en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.

De aanrijding zorgde voor een grote ravage op de weg. De N248 is voorlopig in beide richtingen afgesloten.