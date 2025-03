Vrachtwagenchauffeur ziet fietsster over het hoofd: vrouw (58) overleden

Een 58-jarige fietsster is zaterdag aangereden door een vrachtwagen in Voorburg. De politie meldt maandag dat de vrouw later op die dag is overleden aan haar verwondingen.

De vrachtwagen had de vrouw vermoedelijk over het hoofd gezien bij het afslaan op de Spinozalaan, meldt de politie. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen direct ter plaatse. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is ze later aan haar verwondingen overleden.

Verkeersongevallenexperts van Team Verkeer deden ter plaatse onderzoek. De bestuurder van de vrachtwagen, een 58-jarige man uit Voorburg, is als verdachte gehoord. Getuigen van het ongeval is slachtofferhulp aangeboden.