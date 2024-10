Auto ramt steunpilaar viaduct Den Haag, loopbrug afgezet

Een van de steunpilaren van het Prins Bernhardviaduct in Den Haag is donderdagmiddag beschadigd geraakt doordat er een auto tegenaan is gereden, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het viaduct werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer zodat onderzocht kon worden of de constructie nog veilig is.

Het viaduct ligt vlak bij het centraal station boven de sporen. Volgens de lokale nieuwssite Regio15 veroorzaakt de afsluiting van het viaduct een forse verkeerschaos in de stad.

Loopbrug

Inmiddels is het viaduct weer toegankelijk voor wegverkeer, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Uit onderzoek is gebleken dat de kapotte pijler zich onder de loopbrug bevindt.

De loopbrug is niet te gebruiken tot de pilaar gestut is. Het gebied eronder is gevaarlijk verklaard door een inspecteur van bouw- en woningtoezicht, meldt de gemeente. De loopbrug en de onderliggende omgeving zijn daarom afgezet.

Of de bestuurder van de auto die de steunpilaar aanreed is aangehouden, is niet duidelijk.

