Een bloederig tafereel op de A67 dinsdagavond laat. Een personenauto kwam daar in botsing met een familie van vijf everzwijnen, weet een lokale correspondent te melden. Geen van de dieren overleefde het ongeluk. De bestuurder is ongedeerd gebleven, al is de auto flink beschadigd.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Steensel, op de weg naar Veldhoven. Door de aanrijding is de A67 tussen de twee plaatsen meerdere uren dicht geweest. Rond middernacht, nadat de dode dieren op een aanhanger werden gelegd en zijn afgevoerd, werd de weg weer vrijgegeven.