Lochemse hockeyclub diep geraakt door overlijden Annemarijn (19): 'Geen woorden voor dit verlies'

De hockeyclub van de 19-jarige Annemarijn Fett, die woensdag in het Gelderse Lochem om het leven kwam door de storm, organiseert donderdagavond een bijeenkomst voor leden. "We zijn enorm verslagen door het bericht dat Annemarijn Fett door een noodlottig ongeluk is overleden. Het raakt ons diep en we hebben geen woorden voor dit enorme verlies," schrijft de Lochemse Hockeyclub op de website. "Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar haar familie en iedereen die haar liefheeft."

Woensdagavond trok storm Conall over een groot deel van Nederland. In de noordelijke provincies gaf het KNMI code oranje af. In Gelderland gold code geel, waarbij werd gewaarschuwd voor windsnelheden tot 90 kilometer per uur.

Annemarijn kwam tijdens de storm onder een boom terecht en overleed ter plekke. Ze zat vermoedelijk op de fiets. Hulpverlening mocht niet baten. De politie doet onderzoek naar het incident.

De bijeenkomst is vanaf 19.00 uur in het clubhuis "om met elkaar samen te zijn en elkaar te steunen".