Nederlandse vrouw (23) overleden na val van 30 meter in Albanië

Een 23-jarige Nederlandse vrouw is woensdag om het leven gekomen door een ongeluk in Albanië, melden Albanese media.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het ministerie bekend is met de zaak. "We verlenen consulaire bijstand aan de nabestaanden", aldus de zegsman.

Volgens Albanese media was de vrouw samen met vrienden in het zuiden van het land in het rotsachtige gebied van Filikuri Bay bij de kuststad Himarë. Ze zou zijn uitgegleden en van 30 meter hoog naar beneden zijn gevallen. Een vriendin zou nog hebben geprobeerd haar hand vast te houden, maar kon de val van de Nederlandse niet stoppen. De Nederlandse bezweek aan de verwondingen die ze opliep.

ANP