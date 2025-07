'Elf Nederlanders gered bij bootongeluk in Thailand, gids overleden'

Bij een bootongeluk in Thailand zijn elf Nederlandse toeristen zondag ternauwernood gered. Dat meldt De Telegraaf. De groep maakte een excursie in de provincie Surat Thani toen hun boot omsloeg, vermoedelijk door plotseling noodweer. Bij het ongeval is één dode gevallen.

Aan boord zaten in totaal 18 mensen: elf Nederlanders, vijf Belgen, een Thaise gids en een Thaise bootbestuurder. Volgens Thaise media droegen alle overlevenden reddingsvesten, waardoor ze konden blijven drijven tot reddingswerkers arriveerden.

De reddingswerkers slaagden erin iedereen levend uit het water te halen, behalve de 44-jarige Thaise gids. Zij raakte tijdens de chaos vermoedelijk met haar hoofd de boot, raakte buiten bewustzijn en verdween onder water. Later werd ze gevonden, maar ze overleed in het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.