Activist nog steeds in schoorsteen Radboudumc, actie 'duurt nog wel even'

De activist die sinds woensdagochtend vroeg in een schoorsteen op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen zit, zit daar nog steeds. Dat meldt de politie, die aanwezig is en probeert de activist naar beneden te krijgen.

Het is onduidelijk hoe de hulpdiensten de activist van de schoorsteen willen krijgen. De politie houdt er rekening mee dat de situatie nog wel even kan duren, aldus een woordvoerster.

'Vrij Palestina'

De pro-Palestijnse beweging Nijmegen Encampment laat in een persbericht weten dat de activist zijn actie doet "voor een vrij Palestina, voor rechtvaardigheid, en voor de ontmanteling van koloniale structuren binnen de academie". De actiegroep wil dat het Radboud banden verbreekt met Israëlische universiteiten.

Woensdagochtend klom de activist in een 38 meter hoge schoorsteen op het terrein van het Radboudumc. De persoon zou in een soort zak hangen en heeft daarnaast een grote tas met spullen bij zich. Hoe oud de activist is en waar hij vandaan komt, is onduidelijk.

