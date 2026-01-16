Aanrijding bij ziekenhuis Heerlen was ongeval, bestuurder overleden

De bestuurder die donderdagavond met zijn auto het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen binnenreed, is overleden. Dat meldt de politie na onderzoek. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. De man reed met zijn personenauto eerst achteruit tegen een glazen pui van het ziekenhuis. Kort daarna reed hij vooruit en kwam hij dwars door een gevel van een ander deel van het gebouw tot stilstand.

Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse. De bestuurder werd met ernstige verwondingen naar de spoedeisende hulp van hetzelfde ziekenhuis gebracht.

Overleden

Daar overleed hij later aan zijn verwondingen, meldt de politie. Over de identiteit van de man is niets bekendgemaakt.

Door het incident moest de afdeling spoedeisende hulp tijdelijk worden gesloten. Rond middernacht liet het ziekenhuis weten dat de afdeling weer open was.