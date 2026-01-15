Volg Hart van Nederland
Automobilist rijdt ziekenhuis Heerlen binnen

Ongeluk

Vandaag, 21:51 - Update: 14 minuten geleden

Een personenauto is donderdagavond rond 20.30 uur tegen de gevel van het ziekenhuis in Heerlen gereden. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en wordt nu in het ziekenhuis behandeld. De politie onderzoekt wat er aan de aanrijding voorafging. Over schade of andere gewonden meldt de politie vooralsnog niets.

De regionale omroep L1 meldt dat een aantal ruimtes in het ziekenhuis worden afgesloten vanwege instortingsgevaar. De politie was nog niet bereikbaar voor commentaar.

De bestuurder is op twee plekken tegen de gevel van het ziekenhuis gereden, meldt een politiewoordvoerster. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is volgens haar de komende uren dicht in verband met onderzoek.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat men momenteel bezig is om de schade in kaart te brengen. Op foto's bij regionale media is te zien dat de auto dwars door de gevel is gereden.

Door ANP

