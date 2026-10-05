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A9 weer helemaal open na zwaar ongeluk met vrachtwagen en auto

Ongeluk

Vandaag, 06:43

De A9 bij Amstelveen is weer volledig open voor verkeer na het zware ongeluk van zondagochtend. De rijbaan richting Alkmaar moest in de nacht van zondag op maandag opnieuw worden geasfalteerd vanwege diepe krassen in het wegdek. Rond 04.00 uur waren de werkzaamheden klaar, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde zondag rond 08.15 uur ter hoogte van de afrit Amstelveen Stadshart. Een vrachtwagen en personenauto botsten op elkaar en sloegen om. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg terecht.

Automobilist raakt gewond

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, meldt de politie aan Het Parool. De bestuurder van de personenauto raakte volgens de krant gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte total loss.

Hoe de vrachtwagen is omgeslagen, is niet bekend.

Flinke schade aan A9

Door het ongeluk raakten naast het asfalt ook de tunnelwand en onderdelen langs de weg beschadigd. Rijkswaterstaat sloot daarom de A9 in beide richtingen af voor de berging en reparaties.

De rijbaan richting Diemen ging zondagmiddag alweer open. Richting Alkmaar duurde het herstel langer vanwege de diepe krassen in het asfalt. Na het opnieuw asfalteren kon de weg maandagochtend volledig worden vrijgegeven. Verkeer hoeft niet meer om te rijden.

Door Redactie Hart van Nederland

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