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A17 weer open na dodelijk ongeluk met drie vrachtwagens

Ongeluk

Vandaag, 06:48

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De A17 richting Breda is woensdagochtend weer open voor verkeer. De snelweg was sinds dinsdagmiddag afgesloten na een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens bij Moerdijk. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

Door het ongeluk was de snelweg volledig geblokkeerd. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen bekneld te zitten en werden door de brandweer bevrijd. Zij zijn daarna behandeld aan hun verwondingen. Een derde inzittende kon zelfstandig een van de vrachtwagens verlaten.

Urenlange afsluiting

Het duurde uren voordat de weg weer kon worden vrijgegeven. Eerst deed de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarna werden de beschadigde vrachtwagens weggesleept en moest het wegdek worden schoongemaakt en hersteld.

Verkeer richting Breda moest gedurende de afsluiting omrijden via de A59 en de A29.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Door Redactie Hart van Nederland

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