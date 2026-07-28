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Dode en meerdere gewonden bij ongeval met drie vrachtwagens op A17

Ongeluk

Vandaag, 17:44

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Bij een ongeval met drie vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is maandagochtend één persoon om het leven gekomen. Bij het ongeluk ontstond brand in een van de vrachtwagens. Die brand is inmiddels geblust.

Volgens de hulpdiensten zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee personen kwamen bekneld te zitten in een vrachtwagen. De brandweer heeft hen bevrijd, waarna ze medische zorg kregen. Een derde inzittende kon zelfstandig een andere vrachtwagen verlaten.

Omrijden door afsluiting van de A17

De snelweg is in de richting van Breda vanaf afslag 26 afgesloten, aldus de veiligheidsregio. De ANWB verwacht tot woensdagochtend 02.30 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeval. Tot die tijd kan verkeer omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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