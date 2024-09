12-jarig meisje omgekomen bij ongeval met lijnbus in Bennebroek

De fietser die woensdag in Bennebroek om het leven kwam door een aanrijding met een lijnbus is een meisje van 12 jaar oud. Burgemeester Ankie Broekers-Knol heeft vrijdagmiddag bloemen gelegd bij de plek van het ongeval aan de Rijksstraatweg in de Noord-Hollandse plaats.

Het ongeluk gebeurde woensdag rond 15.25 uur. Broekers-Knol zegt met ontzetting kennis te hebben genomen van het ongeval. "Ik leef intens mee met de ouders, familie, vrienden en klasgenoten van het meisje", aldus de burgemeester. "Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het ongeval voor de chauffeur, de inzittenden van de bus en omstanders een traumatische ervaring is."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP