'Jong meisje' overleden bij aanrijding door lijnbus in Bennebroek

Een fietser is woensdagmiddag overleden na een aanrijding met een lijnbus op de Rijksstraatweg in Bennebroek. Volgens een ooggetuige gaat het om een jong meisje en was het een heftig ongeluk. De politie bevestigt dat het een heftig ongeluk was en adviseert ooggetuigen met slachtofferhulp te praten.

De politie wil niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Veel hulpdiensten werden gealarmeerd, ook een traumateam kwam ter plaatse. Maar dat mocht dus niet meer baten.