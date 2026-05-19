Drie meerkoetkuikens in Leiden bekogeld met bierflesje

Dierenmishandeling

Vandaag, 09:45

Er zijn drie jonge meerkoetkuikens in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei bekogeld met een bierflesje. De kuikens lagen in hun nest naast de Leidse Marebrug toen er gericht een flesje naar hen werd gegooid. Eén van de meerkoeten werd daarbij geraakt. Stichting De Grachtwacht laat aan Omroep West aangifte te hebben gedaan van dierenmishandeling.

Op beelden van Stichting De Grachtwacht is te zien hoe het flesje richting de drie kuikens wordt gegooid. "Eén daarvan raakte zijn achterlichaam, waarna hij klagelijk schreeuwt en vijf minuten lang niet meer leek op te staan", zegt De Grachtwacht tegen de regionale omroep.

In de video bovenaan het artikel is te zien hoe de drie meerkoetkuikens worden belaagd met het bierflesje.

'Dierenmishandeling'

Inmiddels gaat het een stuk beter met de dieren in het nest. Toch laat de stichting het er niet bij zitten. De organisatie heeft aangifte gedaan bij de politie wegens dierenmishandeling.

Door Redactie Hart van Nederland

