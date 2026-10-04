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Zeven kittens in dichtgeritste tas achtergelaten in bos

Zeven kittens in dichtgeritste tas achtergelaten in bos

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:21

Wandelaars hebben zondagmiddag in het Vuadabos in Tiel een tas gevonden met daarin zeven kittens. De jonge katten bleken in een afgesloten en dichtgeritste tas te zijn achtergelaten. De vondst werd gedaan op Dierendag.

De wandelaars waren hun hond aan het uitlaten toen hun hond aansloeg bij een tas in het bos. "De hond liep ernaartoe en toen bleek de tas te bewegen. Daar zaten zeven kittens in", vertelt Marja van Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel aan Hart van Nederland.

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Gezond, maar achtergelaten

De wandelaars namen de tas mee en schakelden vervolgens de dierenambulance in. Volgens Marja staat vast dat de kittens bewust zijn achtergelaten. "Dit is dierenmishandeling, en dan ook nog op Dierendag."

De tas waar de kittens in werden gevonden. Foto's: Persbureau Heitink.

De tas waar de kittens in werden gevonden. Foto's: Persbureau Heitink.

De kittens worden geschat op ongeveer zes à zeven weken oud. Ondanks de situatie, zien ze er gezond uit. Volgens de dierenambulance had de eigenaar beter contact kunnen opnemen voor hulp. "Bel ons als je met zo'n situatie zit en zet dieren niet zomaar in het bos neer. Dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is", zegt Marja.

Opgevangen in asiel

De kittens zijn inmiddels overgebracht naar het asiel, waar ze worden verzorgd. Daar wordt gezocht naar een nieuw thuis voor de dieren. "Dit is niet hoe je dieren behandelt. De tas was volledig afgesloten en dichtgeritst", benadrukt Marja. "Het zijn ontzettend lieve kittens. We hopen dat ze straks allemaal een goed nieuw thuis krijgen."

Door Redactie Hart van Nederland

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