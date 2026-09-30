Nestgenootjes verminkte kittens gevonden, man (44) en vrouw (34) verhoord

De dierenpolitie heeft de nestgenootjes gevonden van de twee zwaar verminkte kittens die in augustus in Amsterdam-West werden aangetroffen. De dieren zijn in beslag genomen en naar een veilige plek gebracht. Ook zijn een 44-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam als verdachten verhoord.

De twee verminkte kittens werden op 13 augustus gevonden in een tas bij een ondergrondse container aan de Krommertstraat. Beide dieren misten een deel van een achterpoot. Volgens de politie wees forensisch onderzoek erop dat een mens de lichaamsdelen waarschijnlijk had verwijderd. De verwondingen waren zo ernstig dat de kittens moesten worden ingeslapen.

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Na een oproep van de politie eind augustus kwamen verschillende tips binnen. Het onderzoek leidde de dierenpolitie naar een woning in Amsterdam-West, niet ver van de plek waar de verminkte kittens waren gevonden.

Zeven andere katten gevonden in huis

Daar troffen agenten meerdere katten aan, waaronder drie kittens van een paar weken oud. Zij bleken de broertjes en zusjes van de verminkte kittens te zijn. Ook waren er twee oudere kittens en twee volwassen katten in de woning. Alle dieren waren volgens de politie in goede gezondheid. Ze zijn meegenomen en ondergebracht op een veilige opvanglocatie.

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In het onderzoek kwamen ook twee verdachten in beeld. Het gaat om een 44-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam. Beiden zijn inmiddels verhoord. De dierenpolitie onderzoekt hun rol en de zaak verder.

Wat er uiteindelijk met de in beslag genomen katten gebeurt, is nog niet bekend. Ze worden voorlopig op een speciale opvangplek verzorgd. Het Openbaar Ministerie of een rechter bepaalt later of de dieren teruggaan naar hun eigenaar of bijvoorbeeld een ander baasje krijgen.