Zwaar verminkte kittens gevonden in tas bij container in Amsterdam

Twee pasgeboren kittens zijn zwaargewond aangetroffen in een tas bij een ondergrondse container aan de Krommersstraat in Amsterdam-West. Beide diertjes misten een deel van een achterpoot. De politie vermoedt dat een mens verantwoordelijk is voor de verwondingen en doet onderzoek.

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Een voorbijganger ontdekte de kittens in vroege uren van donderdag 13 augustus en waarschuwde direct de dierenambulance. De dieren werden naar een dierenarts gebracht, maar hun verwondingen waren zo ernstig dat ze moesten worden ingeslapen.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Oogjes en oortjes nog dicht

Het gaat om twee zwart-witte Europese korthaar kittens van slechts een paar dagen oud. Hun oogjes en oortjes zaten nog dicht. Volgens de politie hadden de dieren nog bij hun moeder kunnen drinken en is het aannemelijk dat ze uit hetzelfde nest kwamen.

Beeld: Politie

Bij onderzoek bleek dat het ene kitten een deel van de linkerachterpoot miste en het andere een deel van de rechterachterpoot. Forensisch onderzoek wijst er volgens de politie op dat een mens de lichaamsdelen heeft verwijderd. De verwondingen waren op het moment van de vondst een of hooguit twee dagen oud. De kans dat de moederpoes of een ander huisdier de verwondingen heeft veroorzaakt, wordt minimaal geschat.

Politie zoekt getuigen

De politie wil weten wat er met de kittens is gebeurd en wie ze bij de container heeft achtergelaten. Mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben, kunnen bellen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.