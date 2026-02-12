Volg Hart van Nederland
Toch vervolging eigenaar pension Woudenberg na dood tien honden

Toch vervolging eigenaar pension Woudenberg na dood tien honden

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:51 - Update: 49 minuten geleden

De eigenaar van een hondenpension in het Utrechtse Woudenburg, waar in 2024 tien honden om het leven kwamen, gaat toch vervolgt worden. Dat maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend. Vorig jaar nog kwam de 41-jarige eigenaar opnieuw in het nieuws, omdat hij een vergunning kreeg voor een nieuw pensioen in Overberg.

Justitie erkent dat het geruime tijd heeft geduurd om tot een vervolgingsbeslissing te komen. Politie en het OM werden steeds doorandere zaken onderbroken. De 41-jarige man uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt verdacht van oplichting en nalatigheid in de verzorging van de honden. Wanneer de man voorkomt is niet bekend.

Simone Vonk was een van de mensen die in april 2024 haar hond verloor tijdens een verblijf in het pension in Woudenberg

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

