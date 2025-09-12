Woede om heropening hondenpension tijdens onderzoek naar tien doden

Een nieuwe vergunningaanvraag van hondenpension Het Hondenhuys zorgt voor veel onrust in het Utrechtse Overberg. Vorig jaar kwamen even verderop in Woudenberg tien honden om onder verdachte omstandigheden. Terwijl dat onderzoek nog loopt, wil de eigenaar in een oude koeienstal een paar kilometer verderop een nieuw pension starten.

Vrijdag kwamen gedupeerden bijeen om de gemeente op te roepen de plannen voor een nieuw pension te blokkeren. "Op dit moment loopt er een verzwaard strafrechtelijk onderzoek tegen de eigenaren", zegt Paul Blom, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. "De eigenaren mogen geen hondenpension meer openen in Woudenberg, maar nu hebben ze deze aanvraag lopen in deze buurgemeente."

'Geen enkele vorm van empathie'

Simone Vonk is een van de mensen die vorig jaar haar hond verloor tijdens een verblijf in het pension in Woudenberg: "Op 26 april brachten we onze labrador weg. De volgende middag werden wij gebeld met het bericht dat onze hond was overleden, samen met meerdere andere honden. Dit was een enorme schok voor ons; je brengt een drie jaar oude hond naar een luxe pension. Dan verwacht je zoiets niet."

De eigenaar gaf destijds aan dat een raam dicht was gevallen, waardoor de honden zijn gestikt. Inmiddels krijgen de gedupeerden geen contact meer met de man.

Ook Sarah Vink is nog steeds aangeslagen. "Wij waren de eigenaar van Molly, onze labrador van anderhalf jaar. Wat ons het meest pijn doet, is dat de eigenaar van Het Hondenhuys nooit contact met ons heeft opgenomen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkele vorm van empathie getoond richting ons."

Het OM bevestigt dat er een onderzoek loopt. De eigenaren van Het Hondenhuys willen niet reageren op vragen van Hart van Nederland.