Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Woede om heropening hondenpension tijdens onderzoek naar tien doden

Dieren

Vandaag, 19:31

Link gekopieerd

Een nieuwe vergunningaanvraag van hondenpension Het Hondenhuys zorgt voor veel onrust in het Utrechtse Overberg. Vorig jaar kwamen even verderop in Woudenberg tien honden om onder verdachte omstandigheden. Terwijl dat onderzoek nog loopt, wil de eigenaar in een oude koeienstal een paar kilometer verderop een nieuw pension starten.

Vrijdag kwamen gedupeerden bijeen om de gemeente op te roepen de plannen voor een nieuw pension te blokkeren. "Op dit moment loopt er een verzwaard strafrechtelijk onderzoek tegen de eigenaren", zegt Paul Blom, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. "De eigenaren mogen geen hondenpension meer openen in Woudenberg, maar nu hebben ze deze aanvraag lopen in deze buurgemeente."

'Geen enkele vorm van empathie'

Simone Vonk is een van de mensen die vorig jaar haar hond verloor tijdens een verblijf in het pension in Woudenberg: "Op 26 april brachten we onze labrador weg. De volgende middag werden wij gebeld met het bericht dat onze hond was overleden, samen met meerdere andere honden. Dit was een enorme schok voor ons; je brengt een drie jaar oude hond naar een luxe pension. Dan verwacht je zoiets niet."

De eigenaar gaf destijds aan dat een raam dicht was gevallen, waardoor de honden zijn gestikt. Inmiddels krijgen de gedupeerden geen contact meer met de man.

Ook Sarah Vink is nog steeds aangeslagen. "Wij waren de eigenaar van Molly, onze labrador van anderhalf jaar. Wat ons het meest pijn doet, is dat de eigenaar van Het Hondenhuys nooit contact met ons heeft opgenomen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkele vorm van empathie getoond richting ons."

Het OM bevestigt dat er een onderzoek loopt. De eigenaren van Het Hondenhuys willen niet reageren op vragen van Hart van Nederland.

Lees ook

Politie onderzoekt doodsoorzaak honden in pension Woudenberg
Politie onderzoekt doodsoorzaak honden in pension Woudenberg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.