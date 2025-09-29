Opnieuw egel met graffiti bespoten in Zeist: 'Gevaarlijk'

Opnieuw is een egeltje in Zeist slachtoffer geworden van vandalen die het kennelijk een goed idee vonden om het dier met graffiti te bespuiten. Naast dat verf op een dier spuiten al een naar iets is, is het ook nog eens levensgevaarlijk voor zo'n stekelige viervoeter. Gelukkig is de vrouwtjesegel inmiddels opgevangen en krijgt het de nodige verzorging.

Sterker nog: het diertje is inmiddels weer gereed om uitgezet te gaan worden, iets dat maandagavond dan ook gaat gebeuren, zegt woordvoerder Stef Arens van Stichting Snorhaar, de wildopvang in Utrecht. "Omdat het een vrouwtje is en ze misschien kleintjes heeft, plaatsen we haar daarom zo snel mogelijk terug. Normaal gesproken zullen we dat niet zo snel doen in verband met herhaling maar omdat het dier wellicht jongen heeft, doen we dat nu wel."

Roekeloze actie

Maar los van het feit dat de egel nu weer haar avonturen in het wild kan gaan voortzetten, is de actie - waarvan nog onbekend is wie er precies achter zit - een bijzonder roekeloze. Door de in dit geval gele verf vallen ze extra op. "Voor een egel is dat gevaarlijk omdat ze meer zichtbaar zijn voor roofdieren", stelt Arens. "Ook is een egel op die manier een makkelijk doelwit voor mensen die dieren iets aan willen doen, omdat ze bij gevaar blijven liggen."

De eerste egel die met graffiti bespoten was, werd op 8 augustus van dit jaar binnengebracht bij de opvang. Ook dit diertje kwam uit Zeist en had roze en gele strepen op zich gespoten gekregen. De dierenopvang gaat er dan ook absoluut niet vanuit dat het hier en bij het jongste geval om een ongelukje gaat of om zoiets als een markering.

Het egeltje dat in augustus werd binnengebracht (Beeld: Stichting Snorhaar)

Volgens de dierenopvang is het dus helder dat het hier gaat om dierenmishandeling. Ze heeft daarom ook aangifte gedaan bij de politie. De opvang vraagt iedereen die iets meer weet of tips heeft dat te melden bij de politie of bij de opvang.