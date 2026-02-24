Volg Hart van Nederland
Tientallen dieren te mager en verwaarloosd: man krijgt 10 jaar houdverbod

Dierenmishandeling

Vandaag, 14:35

De politierechter heeft maandagochtend bepaald dat een 60-jarige man tien jaar lang geen dieren mag houden op zijn terrein. Dat meldt het Brabants Dagblad. Al twaalf jaar is er gedoe rond de man en zijn dieren. De vele dieren op zijn terrein in het Brabantse Berkel-Enschot zouden al jaren worden verwaarloosd.

Eind augustus 2025 hebben de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) veertig dieren in beslag genomen. De dieren waren er destijds slecht aan toe. Zo zaten honden onder de vlooien en waren veel dieren veel te mager. Op het terrein lagen bovendien prikkeldraad en stalen pijpen, waar de dieren zich aan konden bezeren.

Geen kwade intenties

De politierechter was niet overtuigd dat de man voldoende hulp kan krijgen om voor zijn vele dieren te zorgen: "Dieren zijn volledig afhankelijk. Ik vermoed dat meneer geen kwade intenties had, maar hij kan de zorg niet aan."

De man heeft een maand voorwaardelijke celstraf gekregen en mag tien jaar lang geen dieren houden. Op één Engelse bulldog na.

Door Redactie Hart van Nederland

