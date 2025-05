Jongens vernielen meerkoetnest, jonge heldin grijpt in

Een klein meerkoetkuikentje is onlangs op het nippertje aan de dood ontsnapt, nadat een groepje jonge jongens het nest waarin het lag had vernield. Dat schrijft Stichting Vogelopvang Utrecht op hun Facebookpagina.

Twee kuikens waren net uit het ei gekropen toen de kinderen alle eieren van het meerkoetnest in het water gooiden. Eén van de pasgeboren kuikens overleefde het helaas niet, schrijft de stichting.

Het andere kuikentje kon dankzij de oplettendheid van een meisje worden gered. Ze aarzelde geen moment en wist het diertje uit de handen van de jongens te halen. Samen met haar moeder en oma bracht ze het kuikentje naar de vogelopvang.

"Ze waren nog erg boos, maar ook opgelucht dat ze iets konden doen. Gelukkig maakt het kuikentje het nu goed in de opvang", schrijft de stichting. De opvang doet een oproep aan ouders om met hun kinderen te praten over respect voor dieren in de natuur. "Vertel ook vooral dit verhaal en benadruk dat dit NIET normaal is."