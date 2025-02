Schokkende undercoverbeelden: kippen verhongeren in stallen

Dierenorganisatie House of Animals zegt dat jaarlijks tienduizenden legkippen een langzame en pijnlijke dood sterven doordat ze na het leeghalen van stallen worden achtergelaten. Zonder water of voedsel zouden ze verhongeren of worden vergiftigd. De organisatie deelt undercoverbeelden die deze praktijken in beeld brengen. De pluimveesector weerspreekt de claims.

Volgens House of Animals blijven er na het ruimen van stallen en het vangen van kippen voor de slacht altijd dieren achter. "Vaak omdat de vrachtwagen vol zit of omdat het te duur is om een vangploeg door te laten werken", zegt Karen Soeters van de dierenorganisatie. Op de beelden zijn verzwakte en dode kippen te zien, soms tussen rattengif en vuil. De organisatie beweert dat sommige dieren worden doodgeschoten of de nek omgedraaid.

House of Animals roept op tot strengere controles en meer transparantie over de leefomstandigheden van legkippen. De NVWA vraagt het ruwe beeldmateriaal op bij de makers voor onderzoek, aldus een woordvoerder. "De beelden die House of Animals laat zien vindt de NVWA schrijnend en schokkend. Een veehouder heeft te allen tijde de plicht om zorg te dragen voor zijn dieren."

LTO Nederland, belangenbehartiger van de pluimveesector, noemt de beelden 'verschrikkelijk'. Zij stellen echter dat het hier niet gaat om structurele wanpraktijken en geven aan dat er strenge regels gelden. Bij LTO en anderen in de pluimveehouderij zijn er geen meldingen over zulke praktijken binnengekomen, aldus een woordvoerder. "Wij hebben hele hoge standaarden", legt de zegsvrouw uit. "Zo zijn er protocollen dat de dieren 's nachts in alle rust worden gevangen. En dat er geen enkele kip achterblijft. Elke pluimveehouder wil de stal leeg hebben", legt de zegsvrouw uit. "

Ook het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur laat weten de signalen niet te herkennen. " De beelden zien er verschrikkelijk uit. We wachten de beoordeling van de NVWA van de beelden eerst af en zullen meer informatie over de door House of Animals genoemde signalen opvragen."

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) noemt de beweringen van House of Animals ‘stug’. Voorzitter Bart-Jan Oplaat zegt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houdt en dat het hem sterk lijkt dat er structureel grote aantallen kippen worden achtergelaten. "Er kunnen heus een of twee in het donker in een hoek achterblijven", legt hij uit. "Maar dit klinkt als sensatiezucht." Volgens hem is er met de actie van House of Animals mogelijk zelfs huisvredebreuk gepleegd.