Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schapen zonder verdoving geslacht in Friesland: NVWA grijpt in

Dierenmishandeling

Vandaag, 14:38 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag een illegale slachterij ontdekt op een boerderij in Friesland. Inspecteurs kwamen in actie na een melding over mogelijke illegale slacht op de locatie.

In een schuur troffen zij zeven mannen aan die schapen aan het slachten waren zonder verdoving. De politie was aanwezig om de veiligheid van de inspecteurs te waarborgen. Tegen de eigenaar van de boerderij en de betrokken slachters is proces-verbaal opgemaakt.

Slachtafval en schapenvellen

Naast de dieren die op dat moment werden geslacht, vonden inspecteurs ook een grote hoeveelheid slachtafval en schapenvellen. Volgens de NVWA kan dit erop wijzen dat er al meerdere dagen werd geslacht op de locatie. Ook bestaat het vermoeden dat klanten op bestelling een schaap konden laten slachten.

Bij illegale slacht is er geen toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In erkende slachthuizen controleert de NVWA of bedrijven zich aan deze regels houden. Zonder die controle kunnen risico's ontstaan voor zowel dieren als consumenten.

De boete voor illegaal slachten zonder verdoving kan oplopen tot 103.000 euro. Daarnaast kan een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

NVWA en politie grijpen in bij illegale slachterijen
Illegale slachterij ontdekt waar klanten zelf varkens mochten slachten
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.