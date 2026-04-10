Schapen zonder verdoving geslacht in Friesland: NVWA grijpt in

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag een illegale slachterij ontdekt op een boerderij in Friesland. Inspecteurs kwamen in actie na een melding over mogelijke illegale slacht op de locatie.

In een schuur troffen zij zeven mannen aan die schapen aan het slachten waren zonder verdoving. De politie was aanwezig om de veiligheid van de inspecteurs te waarborgen. Tegen de eigenaar van de boerderij en de betrokken slachters is proces-verbaal opgemaakt.

Slachtafval en schapenvellen

Naast de dieren die op dat moment werden geslacht, vonden inspecteurs ook een grote hoeveelheid slachtafval en schapenvellen. Volgens de NVWA kan dit erop wijzen dat er al meerdere dagen werd geslacht op de locatie. Ook bestaat het vermoeden dat klanten op bestelling een schaap konden laten slachten.

Bij illegale slacht is er geen toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In erkende slachthuizen controleert de NVWA of bedrijven zich aan deze regels houden. Zonder die controle kunnen risico's ontstaan voor zowel dieren als consumenten.

De boete voor illegaal slachten zonder verdoving kan oplopen tot 103.000 euro. Daarnaast kan een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd.