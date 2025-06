Illegale slachterij ontdekt waar klanten zelf varkens mochten slachten

In Gelderland is vorige maand een illegale varkensslachterij opgerold. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verdenkt de veehouder ervan klanten zelf varkens te laten slachten. Dat is illegaal.

In Nederland zijn er strenge regels rondom dierenwelzijn. Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in bovenstaande uitlegvideo.

De NVWA trof op een boerderij in de provincie Gelderland vier manen aan die op het punt stonden een kort daarvoor gedood varken te slachten. De NVWA heeft vervolgens het kadaver en slachtgereedschap dat werd aangetroffen, in beslag genomen.

Varken op een pallet

De organisatie ging naar de boerderij omdat er een tip was binnengekomen dat er een varken illegaal geslacht zou worden. De NVWA trof een provisorisch gemaakte slachtplaats aan, met een varken op een pallet. De aanwezigen verklaarden dat zij dit varken hadden gekocht en dat ze het ter plekke wilden slachten. De veehouder was toen niet meer aanwezig.

Diezelfde veehouder heeft woensdag bekend dat hij de afgelopen 2 jaar varkens heeft verkocht aan particulieren die het dier vervolgens zelf mochten slachten. De NVWA voert nader onderzoek uit.