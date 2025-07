Beloning om dierenbeul te vinden die hondje in Berkenwoude zwaar verwaarloosde

Het verhaal van het zwaar verwaarloosde hondje uit Berkenwoude krijgt nog een vervolg. Het arme dier werd onlangs aangetroffen op een parkeerplaats in de Zuid-Hollandse plaats en moest na onderzoek worden ingeslapen. Maar wie heeft die verwaarlozing op zijn of haar geweten? Met een stevige beloning voor de gouden tip hoopt men dat te weten te komen.

De zeer ernstig verwaarloosde schoothond werd gevonden door de lokale dierenambulance. Het hondje was ongechipt en op sterven na dood. Het was graatmager, had een ernstig verwaarloosd gebit, ingegroeide nagels en een totaal verklitte vacht. Na onderzoek door een dierenarts moest er helaas geconcludeerd worden dat het geen nut meer had om het dier nog te laten leven. Het kreeg een spuitje, de meest humane keuze om het hondje zo uit zijn lijden te verlossen.

Voor het verwaarlozen van een dier kun je een straf krijgen. Welke straf is dat? Je ziet het in deze video:

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn deed al de oproep aan getuigen, omwonenden en voorbijgangers om zich te melden als men meer wist van de dumping van het dier. Maar nu heeft ook een particulier een duit, bijna letterlijk, in het zakje gedaan. Wie weet wie het baasje - of meer specifiek degene die het dier gedumpt heeft - is, kan op een aardige beloning rekenen. Er is namelijk duizend euro uitgeloofd.

Wie wat heeft gezien kan meer informatie over de beloning inwinnen via deze link. Het dier werd gevonden op 22 juli rond 11.00 uur op parkeerplaats Wellepoort. Vermoedelijk lag het dier er al enige tijd, mogelijk al 48 uur.