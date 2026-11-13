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Vier verdachten van gijzeling Zwijndrecht overgeleverd aan Nederland

Vier verdachten van gijzeling Zwijndrecht overgeleverd aan Nederland

Crime

Vandaag, 10:43

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Frankrijk heeft donderdag de vier verdachten van een recente gijzeling in Zwijndrecht overgeleverd aan Nederland. De vier werden op 31 oktober op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden in een B&B in de Franse plaats Chelles. Dat heeft de politie vrijdag meegedeeld.

De politie bevrijdde op 31 oktober een man uit een woning aan het Tomatenplein in Zwijndrecht. Daar werden twee mannen (18 en 19 jaar) aangehouden op verdenking van gijzeling. Diezelfde dag hield de Franse politie vier verdachten aan in Chelles, iets ten oosten van Parijs.

Arrestatie en inbeslagname

De politie houdt er rekening mee dat een arrestatie enkele dagen eerder in Duitsland de aanleiding voor de gijzeling was. Toen werd een Nederlandse man (21) aangehouden bij een controle en nam de Duitse douane 30 kilo amfetamine in beslag. De Nederlandse politie denkt dat die aanhouding en de inbeslagname van de drugs tot de gijzeling hebben geleid.

De vier in Frankrijk aangehouden verdachten zijn twee mannen (21 en 36 jaar) en twee vrouwen (20 en 41 jaar).

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